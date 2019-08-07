Активный зампред Заксобрания Ленобласти Николай Пустотин

Пока в Петербурге продолжаются выборные страсти (дошло уже до разговоров о возможном снятии с дистанции одного из кандидатов в губернаторы), в Ленинградской области всё выглядит гораздо спокойнее. Там тоже грядут выборы муниципальных депутатов, а пока активность проявляют депутаты более высокого уровня.

Так работающий заместителем председателя областного Заксобрания Николай Пустотин. Сегодня он поздравил с 70-летием Бокситогорскую межрайонную больницу. «Питерец.ру» цитирует слова Пустотина, сказанные на торжественном мероприятии:

«В Пикалёвской больнице есть отличный, работоспособный коллектив, есть не только желание, но и практические действия руководства по доукомплектованию учреждения кадрами».

До избрания депутатом Заксобрания Ленобласти кандидат медицинский наук Пустотин трудился на ниве здравоохранения, после чего возглавлял Пикалёво в 1994–1999 годах.

6 августа депутат-единоросс Пустотин посетил ряд пикалёвских образовательных учреждений. Парламентария интересовали летние оздоровительные лагеря, информирует сайт «Единой России».