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С чем идут на выборы Белов и его оппоненты?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rucompromat.com
Каковы особенности предвыборных программ кандидатов в губернаторы?

«Питерец.ру» напоминает, что в сентябре состоятся выборы главы Северной столицы. За пост губернатора поборются 4 человека. Каждый из них видит развитие города по-своему. Александр Беглов считает, что нужно уделить внимание развитие комфортной социальной среды. Он желает сделать медицину доступной, уделять внимание детским садам и школам, развитию транспорта и улучшению качества дорог. Белов также видит необходимость в благоустройстве Петербурга.

Михаил Амосов намерен всерьез развивать метро. Он видит необходимость в строительстве новых станций. Кандидат также предлагает построить Большой Смоленский мост, связывающий два берега Невы.

Бортко выступает за увольнение всех чиновников и набор новых. Он считает, что нужно проверить декларацию о доходах и расходах этих лиц. Надежда Тихонова предлагает объединить Петербург и Ленобласть. Кандидат уделяет внимание инфраструктуре вблизи новостроек и вопросам экологии.

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