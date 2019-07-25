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Митинг 24 июля у Финляндского вокзала не обошёлся без провокаций

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.youtube.com
Собрался целый спектр общественно-политических движений и лиц, включая неожиданные.

«Питерец.ру» не смог определить количество пришедших на вечернее массовое мероприятие на площади Ленина. Но несколько тысяч петербуржцев собралось точно. Практически вся палитра различных политических течений пришла на митинг: был замечен Николай Стариков, а первым из городских политиков на сцене появился депутат-«яблочник» Борис Вишневский.

Стороннику Старикова организаторы в грубой форме высказаться не дали. Депутат ЗаКСа от «Партии Роста» Максим Резник вспомнил про уборку снега. Единственным из кандидатов, выступившим перед собравшимися, стал депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко. Не появились на сцене ни Михаил Амосов, ни Надежда Тихонова, хотя жёлтые флаги «Справедливой России» реяли рядом с флагами однопартийцев Бортко.

Попытки Бортко «зажечь» слушателей призывом в духе Константина Кинчева «Мы вместе!» не удалась. Постановщик «Собачьего сердца» прервал свою речь и удалился.

Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик (на фото) тоже требовал слова, но не получил возможности обратиться к массам. Однако Дацик успел сказать резкость одному из оппонентов.

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