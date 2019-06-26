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» » Сегодня Геннадий Зюганов отмечает 75-й день рождения

Сегодня Геннадий Зюганов отмечает 75-й день рождения

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.pnp.ru
Руководитель думской фракции КПРФ избирается в российский парламент с 1993 года.

«Питерец.ру» не собирается заострять внимание на деятельности какой-либо одной политической силы, но мимо юбилея Геннадия Зюганова не пройти. Одновременно с принятием Конституции РФ была избрана Государственная Дума, и фракцию коммунистов в ней возглавил Председатель ЦК КПРФ Зюганов.

Юбиляр и сейчас возглавляет и партию, и парламентскую фракцию – вот уже более четверти века. Желающим ознакомиться со свежей речью лидера КПРФ на партийном пленуме могут это сделать в интернете. СМИ сообщили, что Президент России Владимир Путин уже поздравил Зюганова с 75-летием, подарив своему оппоненту на выборах книгу с материалами ХХХIII Съезда КПСС.

Партийные соратники и депутаты думской фракции КПРФ развёрнуто поздравили Зюганова. Откликнулся и писатель Александр Проханов, который написал:

«Он сберёг партию, как вместилище драгоценного красного ядра, и это ядро сохранило себя в ожидании лучших времён. Так сберегается и хранится малая горсть элитного зерна… Зюганов сохранял священный алый огонь – огонь «пятилеток».

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