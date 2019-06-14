Депутат Госдумы Марченко пообещал жестко ответить на жалобу «Яблоко» в ЦИК Санкт-Петербурга

Недавно стало известно, что партия «Яблоко» составила и отправила жалобу в ЦИК на депутатов Выборгского района Санкт-Петербурга. Активисты увидели выступление парламентариев на концерте, который произошел 26 мая 2019 года. По их мнению, депутат Евгений Марченко вместе со своими коллегами агитировали выборы. Законны ли их действия придется разобраться Центральной избирательной комиссии. Сам же депутат склоняется к другой версии, согласно которой «Яблоко» решило поднять шум перед выборами.

На интернет-портале издания Фонтанка был опубликован текст с содержанием составленной жалобы. Там говорится, что Евгений Марченко, первый замглавы администрации Виктор Полунин и депутат Станислав Иванов нарушили закон. Они вышли на сцену с шарфом «Единой России» и призывали голосовать за действующую команду МО Сергиевское.

Существует закон «О государственной гражданской службе в Российской Федерации. Согласно ему, общественные призывы к голосованию за кандидатов, партии незаконны. Однако это относится только к государственным служащим. При этом согласно федеральному закону депутаты не являются госслужащими. Евгений Марченко уверен, что яблочники прекрасно об этом знали, но все равно составили бумагу. Таким образом партия «Яблоко» перед выборами решила создать информационную шумиху, она имитирует бурную деятельность. О незаконной агитации не может идти и речи.

Как отреагировал Евгений Марченко?

Евгений Марченко ополчился на партию «Яблоко», он был возмущен. По его мнению, партия «Яблоко» финансируется из-за рубежа. Чтобы отработать деньги своих западных хозяев партия готова выполнить любые действия. Для них главное информационная шумиха. Депутат считает, что давно пора проверить Григория Явлинского и Бориса Вишневского. Они постоянно ездят за границу по разным причинам и непонятно за какие средства.

Депутат Евгений Марченко предлагает ввести понятие «Иностранного агента» для парламентариев. Сейчас это понятие распространено только некоммерческие организации. Необходимо проверять всех парламентариев и узнавать, финансируется ли их партия из-за рубежа. Ведь таким образом партия будет работать в интересах других государств, а не России. При выявлении «Иностранного агента» необходимо предпринимать жесткие меры, вплоть до расформирования партии.

Также депутат Евгения Марченко предлагает отдельно проверить лидеров партии. По его мнению, происхождение финансовых средств остается под вопросом. К тому же необходимо узнать, почему они часто ездят за границу. Ведь возможно они получают указания от своих западных хозяев.