Что дают эти встречи?

Соединенные Штаты продолжают вести недружественную политику в отношении нашей страны. В таких условиях не приходится надеяться, что переговоры Путина и Трампа что-то могут изменить. Американцы продолжают давить санкциями, и обычные жители России вообще и Петербурга в частности уже не верят, что в ближайшее время здесь что-то изменится.

«Питерец.ру» подчеркивает, что президенты России и США увидятся в Париже и договорятся о полноформатной встрече. Вопрос в другом: «Что это даст?» После таких встреч стороны улыбаются, говорят о каких-то изменениях, взаимопонимании, договоренностях и тому подобном. Однако на деле ничего не меняется – американцы продолжают гнуть свою линию. Да, такие переговоры нужны и важны. Но все же пользы от них пока мало.