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Консульство США закроют?

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
apelsin.travel
Американское консульство в Петербурге может быть закрыто

Взаимоотношения России и США в последние годы регулярно переживают стадию обострений. Очередные сложности возникли после ситуации с гибелью Сергея Скрипаля. Соединенные Штаты закрыли российское представительство в Сиэтле и выслали из своей страны 60 наших дипломатов.

По имеющимся данным, МИД РФ предлагает Владимиру Путину закрыть американское консульство в Петербурге. Такой шаг стал бы ответной мерой на действия Вашингтона с закрытием дипмиссии в Сиэтле.

Однако, как именно поступит президент Путин, мы не знаем. Понятно, что действия американских властей не останутся без ответа. Вопрос в том, каким именно будет этот ответ. «Питерец.ру» считает, что вероятность закрытия консульства США в Петербурге или в одном из других городов России довольно высока.  

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