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Питерец.ру » Общество » Электронные сигареты приравняли к обычным

Электронные сигареты приравняли к обычным

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Депутаты приняли закон, приравнивающий электронные сигареты и кальяны к табачным изделиям

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Госдумы приняли новый закон, приравнивающий электронные сигареты к обычным. В эту же категорию теперь входят вейпы и кальяны. Так что любителям электронных сигарет следует воздержаться от такого курения в общественных местах. За это предусмотрен штраф в размере 500-1000 рублей.

Однако за курение электронных сигарет или кальяна на детской площадке нарушитель будет вынужден выплатить другую сумму – 2000-3000 рублей. Помимо этого, закон предусматривает штраф за нарушение правил продажи электронных сигарет.

Такое решение является логичным и оправданным. Электронные сигареты далеко не безвредны. Потому парламентарии решили ввести определенные ограничения в этой сфере.

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