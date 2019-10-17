Почему революции были в Петербурге?

«Питерец.ру» отмечает, что патриарх Кирилл высказал точку зрения о либерализме. По словам главы Русской Православной церкви, либерализм является в определенном смысле греховной идеей. Это обусловлено тем, что в либерализме в центре мира становится человек, а не Бог. Такой взгляд противоречит христианским ценностям.

Кирилл отметил, что либеральные идеи были особенно популярны в Петербурге. Такое широкое распространение и привело к тому, что революции прошли именно здесь. Патриарх считает, что это не случайность. В городе на Неве было много образованных людей, знакомых с либеральной идеей.

Во взгляде Кирилла есть разумное зерно. Взаимосвязь между либеральными тенденциями и революцией в Петербурге вполне могла быть. Во всяком случае, такой взгляд имеет право на существование.