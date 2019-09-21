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На Большом Обуховском мосту ограничат движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
nwroads.ru
На Большом Обуховском мосту через реку Нева до конца ноября ограничат движение до двух полос по внутреннему кольцу КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с началом производства работ по замене деформационного шва на Большом Обуховском мосту через реку Нева (вантовый мост), на км 57 внутреннего кольца КАД  будет введено ограничение пропускной способности.

«В период с 23 сентября по 24 октября 2019 года будет организовано перекрытие переходно-скоростной полосы, первой и второй полос движения, а с 25 октября по 26 ноября 2019 года перекрытие второй, третьей и четвёртой полос. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий. Ориентировочный срок необходимый для полной замены шва составляет два месяца» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. 

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части моста, затем на другой. На данном участке КАД всего четыре полосы для движения и переходно-скоростная полоса» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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