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» » На участке КАД между Парашютной улицей и проспектом Культуры изменится схема движения

На участке КАД между Парашютной улицей и проспектом Культуры изменится схема движения

0
13
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На участке КАД между Парашютной улицей и проспектом Культуры изменится схема движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в рамках реконструкции северного участка, между транспортными развязками с Парашютной улицей и проспектом Культуры (км 15+400 – км 25+000 внутреннего кольца, км 116+000 – км 125+600 внешнего кольца) изменится схема движения.

«Начиная с 31 августа 2019 на данном участке КАД будет открыто движение автомобильного транспорта по внешнему кольцу, а с 2 сентября движение будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» напоминает, что с 1 июля 2019 года на данном участке КАД полностью перекрыто движение по внешнему кольцу. Организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо. Движение в оба направления осуществляется по внутреннему кольцу по одной полосе в каждом направлении.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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