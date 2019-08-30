На участке КАД между Парашютной улицей и проспектом Культуры изменится схема движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в рамках реконструкции северного участка, между транспортными развязками с Парашютной улицей и проспектом Культуры (км 15+400 – км 25+000 внутреннего кольца, км 116+000 – км 125+600 внешнего кольца) изменится схема движения.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» напоминает, что с 1 июля 2019 года на данном участке КАД полностью перекрыто движение по внешнему кольцу. Организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо. Движение в оба направления осуществляется по внутреннему кольцу по одной полосе в каждом направлении.
Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.