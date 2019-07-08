На развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса на год перекроют одну полосу

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ на объекте «Подключение международного автомобильного вокзала в составе транспортно-пересадочного узла «Девяткино» к КАД». 2 Этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД» на транспортной развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург - Матокса (Мурино) (км 29+900 - км 30+600 внутреннего кольца) на год перекроют одну полосу движения.

«В период с 9 июля 2019 года по 15 июня 2020 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности и первая полоса, по второй, третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Данные ограничения вводятся для устройства примыкания строящихся съездов к КАД» - добавил Пузыревский.

Заказчик: ГКУ «Ленавтодор»

Производитель работ: АО «ПО «Возрождение».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.