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» » Всероссийская акция «Свеча памяти»

Всероссийская акция «Свеча памяти»

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17
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
22 июня у мемориала «Защитникам Ленинграда» пройдет акция «Свеча памяти»

22 июня у мемориала «Защитникам Ленинграда» пройдет акция «Свеча памяти», посвященная 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Мероприятие организовано Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

В рамках акции в 4.00 на площади Победы у мемориала "Героическим защитникам Ленинграда" состоится торжественно-траурная церемония, в рамках которой участники выложат надпись "1941 ПОМНИМ" зажженными свечами и почтут память погибших минутой молчания.

Справочно: 22 июня 1941 года на рассвете войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз, началась Великая Отечественная война, изменившая миллионы судеб и унесшая миллионы жизней. В День памяти и скорби Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проводит Всероссийскую акцию «Свеча памяти», целью которой является сохранение памяти о трагических событиях и героических подвигах времен Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Сбор участников в 3:30. Начало мероприятия в 4:00

Адрес проведения – Площадь Победы, Монумент героическим защитникам Ленинграда

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