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Трудолюбие для малышей необходимо развитию

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Опубликовал: МихаилПетров
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Фото:
vk.com
Труд для малышей? Не удивляйтесь и не препятствуйте! 

Труд для малышей? Не удивляйтесь и не препятствуйте! Комитет по труду и занятости населения периодически проводит конкурсы детских рисунков по теме трудолюбия. Но стоит ли этим ограничиваться? Успехи в учебе напрямую зависят от трудоспособности, да и в дальнейшей жизни трудолюбие будет полезно. Кроме того, дети всегда получают – ощущение гордости за самостоятельно проделанную работы.
Эксперты утверждают, что трудовое воспитание формирует интерес к порученному заданию, добросовестное отношение к исполнению, ответственность и настойчивость. И все эти качества характера прививаются с молодых ногтей исключительно на примерах, как правило, в семье. Дома или на улице окружающие ребенка люди всегда заняты каким-либо делом - мама готовит и моет посуду, бабушка вытирает пыль, папа выносит мусор. Вещи, которыми постоянно пользуются дети, также созданы и изготовлены людьми. Поэтому на таких примерах и нужно при всяком удобном случае раскрывать ребенку значение труда в жизни человека.
“В детском саду малышей также специально знакомят с профессиями взрослых. Им не только рассказывают, но и показывают, как именно трудятся взрослые. - рассказывает Юлия Подругина, директор детских развивающих клубов Ангелочек. - Воспитанники старших групп уже довольно хорошо разбираются в таких часто встречающихся в их маленькой жизни специальностях, как няня, воспитатель, милиционер, водитель, строитель, продавец, швея, парикмахер и прочие. Ведь мало того, что ребенок наблюдает за работой таких профессионалов в быту, он еще и играет в сюжетно-ролевые игры, используя их образы”. Вникая в особенности и детали любой профессии, дети не только познают мир, но и формируют положительное отношение к трудовому процессу через эмоциональное восприятие.
Такие полезные знакомства со специальностями довольно легко организовать и в домашних условиях. А проводя мини-экскурсии на работу к родителям, необходимо обращать внимание чада на то, как прилежно трудятся вокруг окружающие люди. К таким же методам можно прибегать и во время прогулок по парку, в магазине, транспорте и других посещаемых с ребенком местах.
Не стоит сдерживать желание малыша подражать тому или иному работнику, за трудом которого он некоторое время с интересом наблюдал. А участие в играх детей, когда они просят взрослых исполнить роль учеников, покупателей или пассажиров любого вида транспорта, только поможет укрепить уверенность малышей в собственных знаниях и маленьком опыте.
Довольно хорошим методом воспитания трудолюбия есть и постоянные поручения, которыми взрослые обязывают детей. Проникаясь атмосферой общего дела, малыш с удовольствием станет выполнять посильную для него задачу, особенно в раннем дошкольном возрасте. Со временем такие эмоции могут исчезнуть, но появятся ответственность и обязательность, которые к определенному возрасту уже сформируются в маленькой личности.

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