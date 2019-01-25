Шанс для одного из контрактов

«Питерец.ру» сообщает, что правительство Северной столицы решило расторгнуть несколько контрактов с ОАО «Метрострой». Причиной такого шага стало нарушение сроков строительства. Потому городские власти приняли серьезные меры.

Однако процесс расторжения одного из контрактов был приостановлен. Речь идет о контракте на строительство шестой линии метро. Смольный решил дать «Метрострою» шанс исправить ситуацию.

Сейчас компания получила возможность активизировать строительство. Если же отставание от сроков будет критичным, то правительство Петербурга пойдет на расторжение и этого контракта. Видимо, власти города связывают большие надежды с реализацией проекта строительства шестой ветки метро. Потому не собираются разрывать контракт.