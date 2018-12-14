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Водители не будут платить за парковку в выходные и праздничные дни

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
assembly.gov.ru
Водители не будут платить за парковку в выходные и праздничные дни

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга Денис Четырбок и Алексей Макаров внесли на рассмотрение городского парламента проект закона о бесплатном размещении автомобилей на платных парковочных местах в выходные и праздничные дни. Соответствующую инициативу предварительно поддержали на заседании комитета по законодательству в пятницу, 14 декабря.

Согласно тексту документа, водители смогут бесплатно оставлять свои машины в зонах платной парковки по воскресеньям, нерабочим праздничным дням, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, и по субботам, следующим за праздничным днем. Распространяться правило будет только на те парковки, которые расположены на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

Денис Четырбок отмечает, что в настоящее время бесплатная парковка в выходные и праздничные дни действует во многих европейских городах, в том числе и в Москве.

Напомним, ранее Денис Четырбок и Алексей Макаров предложили упорядочить организацию дорожного движения в Санкт-Петербурге. Городские власти будут вести реестр парковочных мест и устанавливать максимальные тарифы за их использование.

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