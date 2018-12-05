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С виноградом из Молдовы в Петербург привезли карантинный объект

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
Россельхознадзор
С виноградом из Молдовы в Петербург привезли карантинный объект

Должностным лицом территориального Управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) партии свежего винограда выявлены живые стебли опасного представителя сорняков-паразитов (с гаусториями и семенами) - Повилики (Cuscuta sp.p.), который является карантинным для Евразийского экономического союза объектом. Партия винограда, весом 19,7 тоны прибыла грузовым автотранспортом из Республики Молдова на территорию склада временного хранения в поселке Шушары.

Экспертиза подведомственного РоссельхознадзоруФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» подтвердила наличие живых растений повилики, находящихся в стадии плодоношения.

В настоящее время в целях недопущения распространения вредоносного растения выпуск зараженного повиликой винограда запрещен.

Источник: Россельхознадзор
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