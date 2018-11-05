«Питерец.ру» сообщает, что жители Кронштадта наблюдали не совсем обычное явление. В одном из местных водоемов была обнаружена ондатра, питающаяся хлебом. Дело в том, что такая пища не является для этого зверька чем-то привычным. В рацион этого грызуна входят другие продукты.

Обычно ондатры питаются растениями. Иногда эти зверьки могут полакомиться найденными сельхозкультурами, пойманными маленькими рыбками или лягушками. Питаться хлебными крошками – это не совсем обычное поведение ондатры.

Прохожие заметили, как ондатра подплывает к набережной и питается брошенным в водоем хлебом. По свидетельству некоторых очевидцев, зверек даже отбирает хлеб у уток. Так ведет себя кронштадтская ондатра.