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» » Кронштадтская ондатра

Кронштадтская ондатра

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
360tv.ru
В водоеме Кронштадта заметили ондатру, поедающую хлеб

«Питерец.ру» сообщает, что жители Кронштадта наблюдали не совсем обычное явление. В одном из местных водоемов была обнаружена ондатра, питающаяся хлебом. Дело в том, что такая пища не является для этого зверька чем-то привычным. В рацион этого грызуна входят другие продукты.

Обычно ондатры питаются растениями. Иногда эти зверьки могут полакомиться найденными сельхозкультурами, пойманными маленькими рыбками или лягушками. Питаться хлебными крошками – это не совсем обычное поведение ондатры.

Прохожие заметили, как ондатра подплывает к набережной и питается брошенным в водоем хлебом. По свидетельству некоторых очевидцев, зверек даже отбирает хлеб у уток. Так ведет себя кронштадтская ондатра.   

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