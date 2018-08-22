Статистика по клещам

«Питерец.ру» сообщает, что в 2018 году в Петербурге и Ленобласти было зарегистрировано 1323 случая заболеваний, связанных с укусами клещей. Всего в текущем сезоне в больницы Северной столицы в связи с укусами этих насекомых обращалось более 11 тыс. человек. Из них было почти 2 тыс. детей.

Стоит отметить, что в конце лета и начале осени наблюдается период особой активности клещей. Так что людям нужно быть особенно осторожными во время нахождения в лесу. Следует надевать одежду с длинными рукавами, заправлять рубашку в штаны, а их – в сапоги. Рекомендуется закрывать голову и шею, пользоваться специальными средствами, которые отпугивают насекомых. Необходимо производить осмотр одежды и тела.

Наиболее эффективной мерой для профилактики клещевого энцефалита является прививка. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства.