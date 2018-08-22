ента новостей

13:27
Выставка художника Владимира Дайбова "Однажды в России"
13:07
Китаянок обокрали в центре Петербурга
10:14
В Петербурге пожилая женщина стала жертвой мошенниц
10:07
В Московском районе задержали педофила
10:00
Спектакль "Японские народные сказки"
09:32
На Петергофском шоссе произошло серьезное ДТП
09:21
При обрушении лесов с Главного штаба пострадало трое прохожих
08:34
Статистика по клещам
01:02
ПАОК Рэзвана Луческу продолжает удивлять
15:47
Герои мюзикла «ЛОЛИТА» впервые «выйдут» на улицы Петербурга
14:38
На КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения
13:51
В Выборгском районе водитель-мигрант насмерть сбил пешехода
12:51
Серьезное ДТП в Левашово
12:39
В Приморском районе задержан автоугонщик
09:54
Дадут ли деньги Петербургу?
00:27
Жоаозиньо сделал результат для «Динамо», Салах – для «Ливерпуля»
21:26
«Зенит» надолго лишился Кристиана Нобоа
13:00
В центре Петербурга обезврежен "карманник"
12:51
Полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу на набережной
10:33
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
10:20
В Невском районе подростку сломали челюсть
10:01
Спектакль «Письма нелюбимых»
09:59
Кинотеатр под открытым небом
09:43
В центре Петербурга тройное ДТП
08:23
Экспорт снижается
20:23
Если у «МанСити» всё отлично, то у «Юнайтед» проблемы
23:14
«МатчТВ» против футбола
22:58
Новосельцев забил «Оренбургу», но «Анжи» проиграл
20:58
Депутат ЗакС займется заброшенными зданиями
12:10
На КАД между Московским шоссе и Софийской улицей на месяц перекроют две полосы движения
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Статистика по клещам

Статистика по клещам

0
67
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
© СС0
Сколько людей пострадало от клещей?

«Питерец.ру» сообщает, что в 2018 году в Петербурге и Ленобласти было зарегистрировано 1323 случая заболеваний, связанных с укусами клещей. Всего в текущем сезоне в больницы Северной столицы в связи с укусами этих насекомых обращалось более 11 тыс. человек. Из них было почти 2 тыс. детей.

Стоит отметить, что в конце лета и начале осени наблюдается период особой активности клещей. Так что людям нужно быть особенно осторожными во время нахождения в лесу. Следует надевать одежду с длинными рукавами, заправлять рубашку в штаны, а их – в сапоги. Рекомендуется закрывать голову и шею, пользоваться специальными средствами, которые отпугивают насекомых. Необходимо производить осмотр одежды и тела.

Наиболее эффективной мерой для профилактики клещевого энцефалита является прививка. Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

11-04-2018, 09:33
Снова клещи
17-08-2016, 09:03
Опять клещи
15-09-2015, 06:41
Клещи продолжают доставлять проблемы
1-09-2015, 11:42
Сезон активности клещей подходит к концу
19-08-2015, 08:59
Клещи снова атакуют
11-06-2013, 11:26
Санкт-Петербург вновь подвергается атакам клещей

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
74
Сегодня, 09:32
На Петергофском шоссе произошло серьезное ДТП
0
119
Вчера, 13:51
В Выборгском районе водитель-мигрант насмерть сбил пешехода
0
113
Вчера, 12:51
Серьезное ДТП в Левашово
0
123
20-08-2018, 09:43
В центре Петербурга тройное ДТП
Наверх