На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части на транспортной развязке КАД на пересечении с Выборгским шоссе (км 18 внутреннего кольца, км 123 внешнего кольца) будут перекрыты съезды № 3 и № 6.



«В период с 13 по 22 августа 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд из Ленинградской области с Выборгского шоссе на внутреннее и внешнее кольцо КАД и съезд из Санкт-Петербурга с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо КАД . Выезд из ТК «Китай-город» на внутреннее кольцо КАД . Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий » - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад » Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.Будут установлены временные дорожные знаки ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса) . Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город" .ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.