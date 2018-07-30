«Посылка» для депутата

«Питерец.ру» сообщает о необычной ситуации, которая возникла у приемной депутата Сергея Никешина. В этом месте выложили мертвых уток. Стало известно, что это были птицы, обнаруженные в одном из водоемов Северной столицы.

Подобная реакция людей вызвана тем, что власти Петербурга уже полгода обещают почистить водоем. Однако каких-либо реальных действий не предпринимают. Свое бездействие народные избранники оправдывают ожиданием экспертиз воды реки. Причем парламентарии считают, что вода в реке Новая не представляет опасности.

Горожане так не считают, поскольку недавно около коллектора на углу ул. Козлова и Солдата Корзуна всплыло семь мертвых птиц. Данная ситуация и стала причиной необычной «посылки» для депутата Никешина.