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ОНФ добивается реконструкции старых корпусов Боткинской больницы в Санкт-Петербурге

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Автор: ОНФ в Санкт-Петербурге
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ОНФ в Санкт-Петербурге
ОНФ добивается реконструкции старых корпусов Боткинской больницы в Санкт-Петербурге

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, добиваются реконструкции старых корпусов ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина» в Санкт-Петербурге. Данный пункт был включен в перечень общественных предложений, которые в конце 2017 г. по итогам конференции регионального отделения ОНФ активисты Народного фронта передали губернатору Санкт-Петербурга после многочисленных жалоб граждан на отсутствие комфортных условий пребывания в ветхих многоместных палатах старых корпусов на Миргородской улице.
Кроме того, по словам экспертов ОНФ, вопрос о необходимости использования имеющихся коечных ресурсов в инфекционных отделениях учреждения здравоохранения при условии их капитального ремонта был проработан в связи с усилением ежегодной подготовки к периоду эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге.
На 2018 г. по субсидии на капитальный ремонт учреждений здравоохранения для Боткинской больницы предусмотрено финансирование в объеме 30 млн 058,9 тыс. руб. для выполнения проектно-изыскательских работ по модернизации зданий и территории. В начале осени будут приняты решения по завершению строительства недостроенных корпусов инфекционной больницы, расположенных на пересечении улиц О. Дундича и Бухарестской.
В настоящее время администрация больницы готовит новое медико-техническое задание на строительство инфекционной больницы для размещения в корпусах, расположенных на пересечении улиц О. Дундича и Бухарестской, с учетом требований действующего законодательства для дальнейшей возможности включения в адресную инвестиционную программу в части разработки проектной документации и строительства новой инфекционной больницы.
Ранее после вмешательства активистов ОНФ в Санкт-Петербурге в полном объеме заработали новые корпуса клинической инфекционной больницы имени Боткина на Пискаревском проспекте, строительство которых затянулось на 10 лет.
«Современные корпуса инфекционной больницы имени Боткина, расположенные на Пискаревском проспекте, рассчитаны на 600 коек. Однако для нашего многомиллионного города этого недостаточно, поэтому и было выработано общественное предложение о комплексе мер по проведению капитального ремонта и восстановлению старых корпусов, расположенных на Миргородской улице. Совместные совещания на площадке ОНФ с участием профессионального сообщества, на которых обсуждались объекты, требующие ремонта, показали важность сохранения имеющейся базы крупнейшей в России инфекционной больницы, в этом году отмечающей свое 136-летие, при условии модернизации зданий и территории в рамках исполнения «дорожной карты» по модернизации. Речь идет о консервации неэксплуатируемых зданий, капитальном ремонте и приспособлении зданий, реставрации фасадов и кровель, обустройстве забора и выполнении благоустройства на территории учреждения», – подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ Татьяна Суровцева.[img=left]https://onf.ru/sites/default/files/styles/new_fotog_in_node/public/node_gallery/sankt-peterburg_onf_dobilsya_rekonstrukcii_staryh_korpusov_bolnicy_botkina_3.jpg?itok=kF7RxeqV[/img]
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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