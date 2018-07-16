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В Петербурге ведут борьбу с несанкционированными свалками

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
В Петербурге ведется системная работа по ликвидации несанкционированных свалок

В настоящее время на контроле у Правительства города находится 165 свалок и навалов отходов различного объема. С начала года в городе был убран несанкционированный мусор на 138 адресах.

По своему составу все несанкционированные свалки отходов являются свалками отходов строительства (включают в себя грунты и отходы строительства) и лишь в навалах отходов по составу незначительно преобладает ТКО. Адреса выявляются сотрудниками администраций, общественными организациями и неравнодушными жителями.

Частично работа по ликвидации мусорных навалов осуществляется в рамках весенних и осенних месячников по благоустройству. Так, например, в апреле этого года дорожными специализированными предприятиями и организациями было собрано и вывезено в места утилизации 3 173 тонны мусора, управляющие организации вывезли 63012 куб. м. мусора с дворовых территорий. Ликвидация больших проблемных свалок отходов требует дополнительного финансирования.

Больше всего несанкционированных свалок образовывается в Петродворцовом районе, реже всего свалки появляются в центральных районах города. Оперативнее других выявленные свалки и навалы в этом году ликвидировали в Курортном районе (54 адреса), в Московском районе (23 адреса), в Приморский районе (4 адреса). Остальные районы планируют окончательную ликвидацию свалок до конца 2018 года.

В этом году объем работы по ликвидации несанкционированных свалок значительно меньше, чем в прошлом году, когда было выявлено и убрано более 1100 мусорных завалов, скопившихся с прошлых лет.
Источник: Администрация Петербурга
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