Ситуация с «Петровским»

«Питерец.ру» сообщает, что власти Ленинградской области намерены приобрести стадион «Петровский» в собственность. Об этом заявил губернатор Дрозденко. Ситуация вокруг «Петровского» обусловлена успехами футбольного клуба «Тосно».

Правительство Ленобласти финансово поддерживает данный клуб. Потому заинтересовано в том, чтобы стадион «Петровский» принадлежал области. В настоящий момент переговоры о передаче стадиона в собственность области ведутся. Одним из вариантов является обмен стадиона на земельный участок рядом с КАД во Всеволожском районе. Имеются и другие варианты, которые можно использовать.

Власти региона всерьез намерены заполучить стадион. Этот вопрос взят на личный контроль губернатора Дрозденко.