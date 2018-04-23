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» » Ситуация с «Петровским»

Ситуация с «Петровским»

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Власти Ленобласти хотят заполучить стадион «Петровский»

«Питерец.ру» сообщает, что власти Ленинградской области намерены приобрести стадион «Петровский» в собственность. Об этом заявил губернатор Дрозденко. Ситуация вокруг «Петровского» обусловлена успехами футбольного клуба «Тосно».

Правительство Ленобласти финансово поддерживает данный клуб. Потому заинтересовано в том, чтобы стадион «Петровский» принадлежал области. В настоящий момент переговоры о передаче стадиона в собственность области ведутся. Одним из вариантов является обмен стадиона на земельный участок рядом с КАД во Всеволожском районе. Имеются и другие варианты, которые можно использовать.

Власти региона всерьез намерены заполучить стадион. Этот вопрос взят на личный контроль губернатора Дрозденко.

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