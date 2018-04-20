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» » На транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны закроют съезд в сторону метро Рыбацкое

На транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны закроют съезд в сторону метро Рыбацкое

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
На транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны закроют съезд в сторону метро Рыбацкое

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по замене барьерного ограждения на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны (км 57+792 внутреннего кольца) полностью перекроют съезд №1.

«В период с 23.00 22 апреля до 05.00 23 апреля 2018 года в связи с производством работ по замене барьерного ограждения повреждённого в результате дорожно-транспортного происшествия, будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в сторону станции метро Рыбацкое, а в сторону станции метро Пролетарская движение автомобильного транспорта будет осуществляться в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки  запрещающие проезд всех транспортных средств в данном направлении, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). 

«Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский. 

Генеральный подрядчик: ООО "ЕвроТрансСтрой".

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит использовать альтернативный маршрут движения: внутреннее кольцо КАД → Проспект Обуховской Обороны →  ул.Бабушкина → ул. Рабфаковская → станция метро Рыбацкое.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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