На транспортной развязке КАД закроют съезды в сторону станций метро Рыбацкое и Пролетарская

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом ОбуховскойОбороны (км 57+792 внутреннего кольца) будут полностью перекрыты в течение 6 часов съезды №1 и №1-1.

«В период с 23.00 13 марта до 05.00 14 марта 2018 года в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с внутреннего кольца КАД на Проспект Обуховской Обороны в сторону станций метро Рыбацкоеи Пролетарская» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки запрещающие проезд всех транспортных средств в данном направлении, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город".

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.