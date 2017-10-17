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Пранкеры назвали Собчак и Навального "мразью и полутрупом"

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
ПитерТВ
Пранкеры Вован и Лексус назвали Собчак и Навального "мразью и полутрупом"

На презентации своей первой книги "По ком звонит телефон" в Музее воинской доблести Донбасса известные пранкеры Вован и Лексус категорично высказались по поводу нынешней оппозиции и ее представителяй. Во время общения с залом новоявленные литераторы оскорбили Ксению Собчак и назвали Алексея Навального "полутрупом".

Вован и Лексус считают, что в последнее время в нашей стране оппозиции как таковой нет. Присутствующие на митингах "значимые люди" не могут, по их мнению, на что-то повлиять.А насчет митингующих и якобы оппозиционных у пранкеров своя точка зрения:

"Навальный? Как этих людей можно структурировать? Как выделить одну единицу, которая их ведет куда-то? Это все разрозненные люди, тусовщики. Они выходят туда, видимо, в качестве альтернативы – дома не сидится, надо потусоваться. Названная персона полудохлая и как-то уже пинать мертвого… А Собчак пусть будет. Чем большее ее будет на телевидении, тем лучше. Чем больше будет Собчак на телевизоре, тем меньше шансов у Навальных и прочих пробиться. Так они и будут валяться у места для понятно чего. Собчак – это олицетворение человеческой мрази на Земле, самое наглядное, которое может быть. Это я просто выражаю мнение большинства нашего населения".

Громкое заявление пранкеров собравшиеся в зале встретили аплодисментами. Отметим, что мнение редакции может не совпадать с мнением спикеров.
Источник: ПитерТВ
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