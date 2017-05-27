Митинг дольщиков

Проблема долевого строительства является одной из самых актуальных сфер современного общества. Нередко дольщики сталкиваются с нарушениями их прав, из-за чего не могут получить свое жилье.

«Питерец.ру» сообщает, что 30 мая на Троицкой площади Северной столицы состоится официально согласованный митинг, в котором примут участие дольщики ЖК «Ленинградская перспектива», а также 3-х других комплексов «ЛенСпецСтроя».

Эти люди желают привлечь внимание властей к проблемам, которые возникли при строительстве «Ленинградской перспективы» в Мурино и других комплексов этого застройщика. Участники данного мероприятия сообщили эту информацию в соцсетях. Посмотрим, к чему приведет этот митинг.