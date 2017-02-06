Получи 100 рублей

«Питерец.ру» сообщает о необычной акции, которая прошла накануне на Малой Садовой. Молодой человек, одетый в костюм с прикрепленными 100-рублевыми купюрами, раздавал деньги желающим гражданам.

Причем активист делал это безвозмездно. В руках молодого человека находился плакат с надписью «Это деньги для нуждающихся. Берите!». Люди сначала обходили странного человека стороной, но потом все же стали брать деньги.

Раздаватель 100 рублей привлек внимание стражей порядка. Полицейские проверили у организатора акции документы, но, не заметив в его действиях что-либо подозрительного, ушли.

Как оказалось, активист захотел проверить человеческие качества граждан. Ему было важно понять, каковой окажется реакция петербуржцев на бесплатные 100 рублей.