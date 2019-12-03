После гостевой победы над УНИКСом – домашняя оплеуха от «Пармы»

Если в Евролиге баскетбольный «Зенит» продолжает проигрывать, то в Единой Лиге ВТБ дела петербуржцев начали было выправляться. Победа в Казани над УНИКСом с разницей «+13» говорила о том, что команда Плазы нащупала верный курс. И вот – поражение от «Пармы» на своём паркете со счётом 80:86.

«Питерец.ру» не забыл, что ранее «Зенит» постоянно побеждал пермяков, выиграв все шесть поединков. Да и по составу команды трудно сравнить: в «Зените» есть Айон, Понитка, Альбиси, Уилл Томас и Хвостов, «Парма» по ходу сезона арендовала Евгения Валиева.

По ходу встречи «сине-бело-голубым» пришлось догонять (ещё бы, в третьей четверти вся зенитовская атака не смогла даже 10 очков набрать!), но слишком уж сильно отстали. Проигрывая 17 очков, «Зенит» смог подобраться к сопернику, в составе которого выделялись Григорьев, Забелин и Жукаускас, но поражения избежать не удалось. Самым результативным в составе «Зенита» стал Тим Абромайтис, набравший 16 очков. А вот Айон разочаровал – 6 промахов с игры из 7 попыток и всего лишь 3 очка от звёздного мексиканского центрового.