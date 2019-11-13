СКА победил в Хабаровске: забили Галенюк, Зуб и Марченко

Хабаровский «Амур» в последних сезонах имеет столь же удручающую статистику очных поединков с невскими армейцами, как и подмосковный «Витязь». «Питерец.ру» не забыл одну из редких побед «Амура» над СКА, случившуюся в январе 2016 года в Санкт-Петербурге в овертайме.

Первый период хабаровчане смогли выиграть: Горшков пробил Самонова с передач Камалова и Вяч. Ушенина. «Амур» удерживал шаткое преимущество весь второй период, но очень важную шайбу забросил Данила Галенюк всего лишь за 39 секунд до сирены на второй перерыв. Вряд ли хабаровской обороне во главе с вратарём Аликиным удалось бы додержать 1:0 до финальной сирены, но в третьем периоде «Амур» только пропускал. Любопытно, что добили хозяев льда не главные петербургские звёзды. Сначала огорчил свою бывшую команду Артём Зуб, нанесший неотразимый бросок по воротам Аликина. А на 50-й минуте Кемппайнен и Зубарев помогли отличиться Кириллу Марченко, и счёт стал 3:1 в пользу СКА.

В другом матче чемпионата КХЛ «Автомобилист» разгромил ХК «Сочи» (5:1).