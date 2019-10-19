Провал на старте не помешал «Зениту» одержать историческую победу

Дела «Олимпиакоса» в этом году идут неважно. Греческий клуб оскандалился в национальном чемпионате, а в прошлом розыгрыше Евролиги не попал в плей-офф. Да ещё и тренер Дэвид Блатт покинул команду после первого же матча в нынешней Евролиге.

Однако «Зенит» стартовал в главном клубном турнире Старого Света с двух разгромов, поэтому фаворитом у букмекеров шёл «Олимпиакос». Начало матча не порадовало поклонников «сине-бело-голубых»: «Оли» повёл 12:0. Обороне «Зенита» так и не удалось сдержать центрового Милутинова (на фото): серб набрал 16 очков и сделал столько же подборов. Однако другие лидеры «Олимпиакоса» – Спанулис и Принтезис – набрали только по 7 очков.

«Зенит» вёл на последней минуте основного времени шесть очков, но Пантер и Папаниколау забили дальние броски – овертайм. Здесь блеснул Понитка, который стал самым полезным в составе российского клуба (18 очков и 5 подборов), уступив по этому показателю только Милутинову. В дополнительной пятиминутке у «Олимпиакоса» аргументов не нашлось, и «Зенит» впервые в клубной истории одержал победу в матче Евролиги, счёт – 77:68.