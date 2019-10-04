«Химки» с победы стартовали в Евролиге, хотя Мозгов не играл

Подмосковным «Химкам» выпало открывать новый сезон Евролиги матчем с неудобным соперником – израильским «Маккаби». Череда травм для команды Куртинайтиса продолжилась: прямо по ходу игры на ровном месте выбыл из строя Йович. Однако нашлись те, кто своей уверенной игрой помог химчанам победить (итоговый счёт – 89:83). Лучшую индивидуальную статистику показали Алексей Швед (22 очка и 6 передач) и Энтони Гилл (18 очков и 6 подборов). «Питерец.ру» отмечает, что важную роль в победе сыграл бывший форвард «Зенита» Янис Тимма (на фото). Вышедший в стартовой пятёрке Тимма набрал 17 очков, 5 раз попав из-за дуги.

В начале заключительной четверти «Химки» вели «+17». Однако тактические перестановки темпераментного тренера гостей Сферопулоса дали результат: «Маккаби» приблизился на расстояние в 4 очка. Не без доли везения (игроки «Маккаби» ошибались в ключевые моменты) химчанам удалось выиграть концовку. О накале борьбы свидетельствуют 5 фолов Гилла, Тимма и игрока израильского клуба Элайджа Брайанта.