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» » 10-й тур РПЛ начался с поражения «Спартака» в «Уфе»

10-й тур РПЛ начался с поражения «Спартака» в «Уфе»

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37
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
epa.eu
Олега Кононова никак не уволят, хотя «Спартак» продолжает проигрывать.

Чёрная полоса «красно-белых» продолжилась в очередном туре чемпионата России. «Питерец.ру» обратил внимание, что коллективный позор «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы, случившийся накануне, заставил забыть о вылете «Спартака» из еврокубков ранее. Однако настал 10-й тур, и Олег Кононов снова испил чашу поражения.

А ведь в отличие от ЦСКА, которому пришлось проигрывать «Лудогорцу» со счётом 1:5 полурезервным составом, у Кононова особых кадровых проблем не было. Пропускал эту встречу Джикия, которого в стартовом составе заменил Кутепов. Но вся группа атаки вышла с первых минут: Бакаев, Шюррле, Тиль и Понсе. В итоге забил защитник Рассказов – но в свои ворота. Сразу же схлопотал жёлтую карточку раздосадованный пропущенным голом Жиго.

Мог «Спартак» вырвать ничью, когда в компенсированное время вышедший на замену Мельгарехо не смог переиграть Беленова с очень близкого расстояния. Третье подряд поражение «Спартака» в чемпионате России: ранее подопечные Кононова проиграли два домашних матча – «Уралу» и «Зениту»).

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