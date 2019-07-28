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» » «Зенит» продолжает побеждать, а Азмун и Дзюба – забивать

«Зенит» продолжает побеждать, а Азмун и Дзюба – забивать

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Три победы в трёх стартовых турах – так начал «Зенит» чемпионат России.

«Питерец.ру» заметил изменения в стартовом составе «Зенита» в игре с «Оренбургом». Участники игры на сайте «сине-бело-голубых» под названием «Угадай состав» вряд ли ожидали увидеть в основе Дениса Терентьева. Однако травмировался Игорь Смольников, и Терентьев получил свой шанс.

Сергей Семак убрал в запас Александра Ерохина, а ведь именно он дважды забил в предыдущей очной встрече команда в Оренбурге 18 сентября 2018 года. Тренерский штаб «Зенита» решил сыграть в два форварда, и Сердар Азмун открыл счёт уже на 11-й секунде. Это не рекорд чемпионатов России: 20 лет назад нападающий Бычков забил быстрее.

А во втором тайме Терентьев заработал пенальти. Вратарь «Оренбурга» Довбня не имел шансов отразить удар Дзюбы: так Артём забил свой второй мяч в чемпионате – 2019/2020. Когда счёт стал 2:0, Семак начал делать замены: Ерохин вышел вместо Азмуна, Маммана заменил Терентьева, а Жирков – Дзюбу.

Сейчас на «ВЭБ Арене» продолжается центральный матч 3-го тура: ЦСКА выигрывает у «Локомотива» со счётом 1:0.

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