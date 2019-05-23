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» » «Бостон» – «Сент-Луис»: неожиданный финал Кубка Стэнли

«Бостон» – «Сент-Луис»: неожиданный финал Кубка Стэнли

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
Почему в плей-офф НХЛ вылетели главные фавориты сезона, включая «Тампа-Бэй» и «Торонто»?

О феерическом провале «Тампа-Бэй Лайтнинг» в этом розыгрыше Кубка Стэнли «Питерец.ру» уже писал. Нет худа без добра – Кучеров и Сергачёв помогают сборной России на чемпионате мира.

Будущий финалист от Востока «Бостон» занял в регулярном сезоне 2-е место, но уже в первом раунде попал на «Торонто». В первом же матче в Бостоне «Мэйпл Лифс» крупно выиграли (4:1) благодаря дублю Марнера, отличились также Нюландер и Таварес. Проигрывая в серии 2–3, «Медведи» одержали две победы (4:2 и 5:1) и прошли дальше. «Коламбус» тоже повёл в серии 2–1, но «Бостон» выиграл трижды подряд. Выбившая «Вашингтон» и «Айлендерс» «Каролина» проиграла финал конференции «Бостону» со счётом 0–4.

Западную конференцию выиграл клуб «Калгари Флэймз», но не смог пройти даже во второй раунд, уступив «Колорадо» (1–4). Вторым финалистом Кубка Стэнли – 2019 в итоге стал «Сент-Луис» Владимира Тарасенко. «Блюзмэны» последовательно одолели «Виннипег» (4–2), «Даллас» (4–3) и «Сан-Хосе» (4–2). Если «Бостон» за свою клубную историю выиграл 6 Кубков Стэнли, то «Сент-Луис» – ни одного.

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