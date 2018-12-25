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«Куньлунь» трижды забил СКА, но проиграл

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
СКА смог выиграть в Китае со счётом 5:3 без травмированных Хёрсли и Токранова.

Патрик Хёрсли снова выбыл из строя, компанию ему составил и защитник сборной России Василий Токранов. Однако в СКА такое количество высококлассных хоккеистов, что замену выбывшим найти можно.

По ходу матча с «Ред Стар» СКА уступал 0:2. А ведь невским армейцам необходимо было выиграть, чтобы реабилитироваться за два поражения подряд. Если неудачу с рижским «Динамо» можно было списать на вдохновение автора хет-трика Виделля, то ЦСКА просто разгромил СКА – 4:1.

Сработала традиция – «Куньлунь» пока даже не может набрать очков в официальных матчах против СКА. Шайбы Гусева и Гаврикова во втором периоде превратили 0:2 в 2:2. В третьем периоде Кузьменко вывел СКА вперёд, а Рундблад реализовал большинство. При счёте 4:2 Ли забил в пустые ворота, но «Куньлунь» за 5 секунд до сирены добился итогового счёта 3:5. «Питерец.ру» не забыл, что в истории противостояния СКА и «Куньлуня» было и 8:1 в нашу пользу.

Победой над «Куньлунем» СКА начал выездную серию, которая продолжится матчами с «Амуром» (27 декабря) и «Адмиралом» (29 декабря).

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