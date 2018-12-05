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КХЛ: Красиков остановил Мозякина и «сухарь» Салака

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55
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
hcsibir.ru
«Сибирь» смогла не пропустить от магнитогорского «Металлурга» и победила по буллитам.

Голкипер «Сибири» Алексей Красиков отразил почти 40 бросков во встрече с «Магниткой» и помог своей команде победить. Атака «Металлурга» могла бы выглядеть ещё более грозно, но Ян Коварж в КХЛ решил не возвращаться.

После провального старта «Сибирь» выправила своё турнирное положение, но до зоны плей-офф ещё далеко. К тому же новосибирская команда претерпела серьёзные кадровые изменения, включая легионеров. Один из них – Жильбер Брюле – отлично сыграл в предыдущем матче «Сибири», дважды забив «Адмиралу».

«Локомотив» в очередной раз продемонстрировал силу своей обороны, не позволив забросить «Амуру». «Питерец.ру» обратил внимание на крайне неудачный дебют в составе хабаровчан голкипера Марека Лангхамера. Чешский страж ворот провёл на льду всего 3 минуты игрового времени, успев за это время дважды пропустив. Николай Борщевский при счёте 2:0 в пользу «Локомотива» заменил Лангхамера на Аликина, но на судьбе встречи это не сказалось.

Из других матчей дня можно выделить разгром «Йокерита» в Москве от «Спартака». «Красно-белые» победили со счётом 5:1, дубль сделал Хохлачёв.

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