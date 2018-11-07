Послесловие к поражению баскетбольного «Зенита» от «Тюрк Телекома»

Сайт баскетбольного «Зенита» предупреждал, что серьёзную опасность в составе «Тюрк Телекома» представляет израильтянин Ландесберг. 27 очков и 33 полезности – таков показатель Ландесберга в выигранном его командой поединке с «Зенитом» (81:75).

Однако нашёлся в составе победителей ещё один проблемный для защиты «Зенита» игрок. Серб Владимир Штимац набрал 20 очков и сделал 7 подборов. «Большой» «Зенита» Джален Рейнольдс ответил дабл-даблом, но результативность Штимаца показательна. «Питерец.ру» надеется, что селекционная служба «Зенита» усилит переднюю линию уже в этом сезоне. Нет в команде Лэндри, Мбакве и Уиттингтона, а второй центровой по-прежнему нужен.

Сыграла свою роль и турецкая публика, но ведь и «Зенит» стал опытным бойцом Еврокубка. Пока наша команда в «зоне комфорта» в группе С. После 6-го тура уверенно лидирует «Виллербан» (5 побед) с Калниетисом в составе. Второй идёт «Валенсия» (4 победы – 2 поражения), а «Зенит» и «Тюрк Телеком» выиграли по 3 матча. «Партизан» в битве аутсайдеров одолел «Доломити Энергию», но обе эти команды пока внизу таблицы.