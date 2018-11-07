ента новостей

21:49
Послесловие к поражению баскетбольного «Зенита» от «Тюрк Телекома»
16:10
За правонарушения можно будет платить только половину штрафа
16:07
«Ленфильм» объявляет конкурс сценариев дебютных кинопроектов
12:58
Молодежный исторический фестиваль-квест "Семь эпох"
11:42
Форум работающей молодежи «Создаем будущее: объединяя поколения»
10:57
В Московском районе погиб грудной ребенок
10:36
В Выборгском районе тушили иномарку
08:50
Что дают эти встречи?
08:20
Снова протесты
22:00
На фоне задержания Рыболовлева «Монако» продолжает валиться
21:36
«Йокерит» отыгрался на «Северстали» после 0:5 от ЦСКА
15:40
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост
15:31
Фотовыставка экспедиции “Эковолна”
15:20
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста
15:15
Международная просветительская акция «Географический диктант»
14:53
Балет «Лебединое озеро»
14:34
В Петербурге гулял зеленый человек с минипигом
14:30
В Ленобласти ревнивый петербуржец выстрелил в мигранта
14:19
В Петербурге задержали мошенника с недвижимостью
09:30
В Колпинском районе попытались взломать банкомат
07:04
В Apple подняли цены
07:01
Петербургский центр в Китае
23:02
СКА оказался слабее ЦСКА, несмотря на возвращение в строй Дацюка
08:04
Оседлал бронзового коня
07:16
Кронштадтская ондатра
22:58
Алексей Титков: взгляд сквозь призму ролей
21:06
Скромная победа «Зенита» над «Ахматом»
23:02
Паршин продолжает феерить, а «Нефтехимик» сильнее «Ак Барса»
22:57
СКА едва не проиграл «Амуру»
19:09
Лжегринписовцы собирали подписи горожан за строительство мусоросжигательного завода
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Послесловие к поражению баскетбольного «Зенита» от «Тюрк Телекома»

Послесловие к поражению баскетбольного «Зенита» от «Тюрк Телекома»

0
8
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
basket.fc-zenit.ru
Пока команда Василия Карасёва идёт в Еврокубке с 50%-ным показателем побед.

Сайт баскетбольного «Зенита» предупреждал, что серьёзную опасность в составе «Тюрк Телекома» представляет израильтянин Ландесберг. 27 очков и 33 полезности – таков показатель Ландесберга в выигранном его командой поединке с «Зенитом» (81:75).

Однако нашёлся в составе победителей ещё один проблемный для защиты «Зенита» игрок. Серб Владимир Штимац набрал 20 очков и сделал 7 подборов. «Большой» «Зенита» Джален Рейнольдс ответил дабл-даблом, но результативность Штимаца показательна. «Питерец.ру» надеется, что селекционная служба «Зенита» усилит переднюю линию уже в этом сезоне. Нет в команде Лэндри, Мбакве и Уиттингтона, а второй центровой по-прежнему нужен.

Сыграла свою роль и турецкая публика, но ведь и «Зенит» стал опытным бойцом Еврокубка. Пока наша команда в «зоне комфорта» в группе С. После 6-го тура уверенно лидирует «Виллербан» (5 побед) с Калниетисом в составе. Второй идёт «Валенсия» (4 победы – 2 поражения), а «Зенит» и «Тюрк Телеком» выиграли по 3 матча. «Партизан» в битве аутсайдеров одолел «Доломити Энергию», но обе эти команды пока внизу таблицы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

5-07-2018, 00:04
Центровой Джален Рейнольдс стал игроком «Зенита»
4-10-2018, 00:02
Баскетбольный «Зенит» победил «Тюрк Телеком» в Еврокубке
14-11-2017, 23:20
Результативная победа баскетбольного «Зенита» над «Гран-Канарией»
10-03-2018, 18:19
14 марта решится судьба баскетбольного «Зенита» в Еврокубке
27-12-2017, 23:09
Перспективы баскетбольного «Зенита» в Еврокубке
13-02-2018, 21:49
«Реджо-Эмилия» – проходимый барьер для баскетбольного «Зенита»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
213
24-10-2018, 11:13
В ДТП на трассе «Скандинавия» пострадали 19 человек
0
337
9-10-2018, 14:08
Маршрутка и женщина на иномарке столкнулись на севере Петербурга
0
345
8-10-2018, 16:08
В Ленобласти произошло сразу два ДТП с тяжелыми последствиями
0
305
5-10-2018, 16:21
В Приморском районе иномарка врезалась в дерево
Наверх