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Скромная победа «Зенита» над «Ахматом»

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68
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Ложкой дёгтя стало удаление Леандро Паредеса.

«Питерец.ру» взглянул на календарь «Зенита»: вторую игру подряд в чемпионате России команда Сергея Семака выиграла со счётом 1:0. После досадного поражения от «Динамо» повержены не самые сильные команды – «Крылья Советов» и «Ахмат». Но ведь именно потери очков в матчах с середняками и аутсадерами столько раз оказывали «Зениту» медвежью услугу в недалёком прошлом.

Главный тренер гостей Рашид Рахимов столкнулся с кадровыми проблемами, но выглядел «Ахмат» достойно. Единственный гол «Зенит» смог забить с пенальти, который заработал Роберт Мак. Маркизио с «точки» не промахнулся, и «сине-бело-голубые» удержали минимальное преимущество.

А вот красная карточка Паредеса может аукнуться «Зениту» в следующем туре. 11 ноября предстоит поединок с ЦСКА в Москве, и Паредес явно пригодился бы.

«Краснодар» упустил победу над «Ростовом»: «Быки» вели 2:1 к 81-й минуте, но ростовчан спас гол Ингасона. А вот «Спартак» под руководством Рианчо сегодня на своём поле уступил «Уралу» (1:2).

После 13 туров «Зенит» набрал 31 очко, у «Локомотива» - 24, «Краснодар» набрал 23.

Все по теме: футбол Зенит
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