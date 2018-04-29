Сборная Ильи Воробьёва проиграла Швеции в Евротуре – 1:3

Букмекеры предчувствовали, что шведы и откроют счёт, и одержат победу. «Питерец.ру» обнаружил в шведской команде не так много представителей КХЛ – Хелльберг, Норман, Эверберг и не сыгравший с россиянами Закриссон. Звёздных имен в составе «Тре Крунур» хватало: Клингберг, Экман-Ларссон, Баклунд и Зибанежад представляют клубы НХЛ.

Наша сборная усилилась подъехавшими из-за океана Евгением Дадоновым и Павлом Бучневичем, но их шведская оборона смогла сдержать. Гол престижа при счёте 0:3 организовали в третьем периоде Илья Каблуков и Алексей Бывальцев из «Амура». Игра проходила в Стокгольме на стадионе «Ховет», и положительных эмоций российским болельщикам не добавила. Серия поражений сборной после расставания с Олегом Знарком затянулось. А эта неудача стала уж совсем безрадостной. Шведы победили со счётом 3:1, забросив все шайбы в равных составах. Четыре большинства не были реализованы нашей командой. Если бы на чемпионат мира снова подъехал Лундквист, который из-за травмы пропустит грядущий турнир, сборная Швеции выглядела бы ещё мощнее.

Чего ждать в Дании от сборной России?