«Химки» обыграли ЦСКА в Евролиге, несмотря на великолепный матч Хиггинса

Несмотря на то, что «Химки» «размочили» счёт серии с ЦСКА, не приходится сомневаться в попадании армейцев в «Финал четырёх». Химчане достойно выглядели и в первых двух играх, а сегодня смогли победить.

Помимо традиционно результативного Алексея Шведа (27 очков), полезен был форвард Энтони Гилл (22 очка и 7 подборов). У ЦСКА хорошо сыграли Хиггинс, Хантер и Родригес. «Химки» выиграли (79:73), но сравнять счёт в серии команде Барцокаса будет неимоверно трудно.

«Питерец.ру» следит и за другими четвертьфинальными сериями Евролиги. «Жальгирис» сенсационно повёл в серии с «Олимпиакосом» 2–1, а «Баскония» смогла победить «Фенербахче» на своей площадке в третьем матче. Однако турецкий клуб, располагающий первоклассным набором исполнителей (Веселы, Ванамейкер, Слукас, Мелли) обязан пройти дальше. «Реал» выиграл в Мадриде у «Панатинаикоса» третий матч серии и вышел вперёд. В этом противостоянии всё может решиться только в пятой игре. У «Пао» 26 очков набрал Ник Калатес – один из лучших игроков нынешнего розыгрыша.