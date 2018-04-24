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» » «Новая Генерация» побеждена, но «Политеху» нужно обыгрывать и «Дину»

«Новая Генерация» побеждена, но «Политеху» нужно обыгрывать и «Дину»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
fc-polytech.ru
Пока наш мини-футбольный клуб находится вне восьмёрки плей-офф, поэтому «Дину» нужно побеждать.

«Питерец.ру» снова обратил внимание на «Политех», который сражается с «Автодором» и «Новой Генерацией» за восьмое место в Суперлиге. Крупно проиграв «Синаре» (1:5) и «КПРФ» (0:6), петербургский клуб дважды сыграл с «Ухтой» (5:1, 2:4). Если бы занимающую предпоследнее место «Ухту» удалось обыграть и 15 апреля, сейчас «Политех» (24 очка) потеснил бы «Автодор» (26 очков) с желанной восьмой строчки в таблице.

Важнейшей можно назвать победу «Политеха» над «Новой Генерацией» (3:1), дубль в этой игре сделал Ильнур Исламов. Но вся борьба за место в плей-офф ещё впереди. Команде Станислава Ларионова непременно нужно брать 6 очков в поединках с «Диной», которую уже дважды обыграл «Автодор». Смоленская команда сразится с «Прогрессом» из Глазова, твёрдо обосновавшимся на седьмом месте. В последнем туре чемпионата «Политех» 6 мая встретится с «Тюменью», соперником «Автодора» станет идущий шестым «Норильский Никель».

Статистики отметили, что забивший гол в победном матче с «Новой Генерацией» Радмир Шарипов (на фото) отыграл более 37 минут.
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