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«Ак Барс» одержал уже десятую победу подряд в нынешнем плей-офф

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Обыграв ЦСКА с тем же счётом 2:1, казанский клуб сделал второй шаг к выигрышу финальной серии.  

Команда Билялетдинова снова повторила счёт 2:1 и теперь ведёт в серии против ЦСКА со счётом 2–0. Этот розыгрыш Кубка Гагарина изначально виделся, как триумф СКА. Но «Ак Барс» сейчас очень близок к завоеванию уже третьего Кубка Гагарина в своей истории.

Во второй игре в центре внимания оказались легионеры казанцев. Счёт открыл Джастин Азеведо, забросивший свою 8-ю шайбу в плей-офф. «Питерец.ру» взглянул на таблицу снайперов: пока Азеведо отстаёт от коллеги по команде Станислава Галиева и оппонента по финалу Михаила Григоренко (у обоих – по 9 шайб).

А победным стал бросок Роба Клинкхаммера, который подтвердил правильность приглашения канадца в «Ак Барс». Бывший НХЛовец отличился с передач Охтамаа и Глухова. Так «Ак Барс» повёл 2:1, после чего малый штраф схлопотал Андрей Попов. Если бы армейцы знали, что больше удалений в составе казанцев не будет, постарались бы сравнять счёт ещё во втором периоде. Вновь надёжно сыграл Эмиль Гарипов – 25 отражённых бросков.

В 2008 году «Ак Барс» выиграл решающий матч серии у ЦСКА со счётом 3:2. Интересно, что в той игре 10 лет назад очки в составе армейцев Москвы набрали Антон Белов, Илья Каблуков и Сергей Широков.
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