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» » «Локомотив-Кубань» проиграл финал Еврокубка турецкой «Дарушшафаке»

«Локомотив-Кубань» проиграл финал Еврокубка турецкой «Дарушшафаке»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.instagram.com
Всю игру отставая от соперника в гостевом матче финальной серии, команда Обрадовича так и не смогла догнать.  

«Дарушшафака» стала просто роковой командой для краснодарского «Локомотива». Второй раз подряд этот клуб закрывает «Локо» путь в Евролигу.

Обидное поражение дома ещё не означало проигрыш всей серии. Однако на чужом паркете «Локомотив» всю игру вынужден был догонять. Но справиться с лучшим игроком турнира Скотти Уилбекином не удалось и на этот раз. Великолепно сыгравший американец набрал 28 очков, а весь «Локомотив» – всего 59.

На роль антигероя финала лучше всего подойдёт Дмитрий Кулагин. Его потеря в концовке помешала «Локо» приблизиться к противнику на расстояние одного броска. А плохая защита против Уилбекина привела к пропущенной «трёхе», ставшей едва ли не ключевой во всём матче.

«Питерец.ру» отмечает индивидуальную вспышку Рагланда, который в третьей четверти набрал 7 очков подряд и не позволил отставанию российской команды перевалить за «-10». Но матч завершился победой «Дарушшафаки», которая выиграла Еврокубок и путёвку в Евролигу – 2018/2019. Останется ли Уилбекин в стамбульской команде – большой вопрос.
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