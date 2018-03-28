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«Политех» бьётся с «Новой Генерацией» и «Автодором» за плей-офф

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
fc-polytech.ru
Семь участников плей-офф Суперлиги давно известны, а за восьмое место идёт напряжённая борьба.

Семь участников плей-офф определились: «Газпром-Югра», «Тюмень», «Сибиряк», «КПРФ», «Синара», «Норильский Никель» и «Прогресс» из Глазова. Кто будет восьмым – может решиться лишь в заключительном туре.

Главный тренер мини-футбольного «Политеха» Станислав Ларионов перед играми с непосредственным соперником – «Автодором» – выразил намерение прервать «затянувшуюся серию поражений». «Питерец.ру» напоминает, что с начала 2018 года «Политех» проиграл 7 игр подряд. Проиграл в Саратове и восьмой подряд матч, но затем одержал важнейшую победу (5:3). Уступая 0:2 в первом тайме, петербуржцы смогли выиграть, дубль сделал Андрей Заболонков.

Если взглянуть на таблицу Суперлиги, картина такая: у «Политеха» и «Новой Генерации» – по 18 очков, «Автодор» отстаёт на 2 очка. Ближайший соперник «Политеха» – «Синара». В первом круге в Екатеринбурге «Политех» смог «зацепить» ничью, значит, нужно набирать очки и в домашнем мачте 31 марта. В апреле можно обыгрывать дома «Ухту» (14-го и 15-го числа), а затем и главного аутсайдера чемпионата – «Дину».
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