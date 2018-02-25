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Никита Гусев – герой Олимпийского финала

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.ru
Форвард СКА помог команде Олега Знарка переломить ход неудачно складывавшегося третьего периода.

Само по себе попадание в хоккейный финал Олимпиады сборной Германии – сенсация. Немцы смотрелись аутсайдерам даже в матче 1/8 финала против Швейцарии. Однако смогли выбить ещё и шведов с канадцами. Да и в финале соперник российских олимпийцев ещё за минуту до сирены вёл со счётом 3:2...

Первый период мог стать безголевым, но Войнов успел открыть счёт буквально за секунду по перерыва. Однако во втором периоде Кошечкин не справился с броском Шютца – 1:1.

В третьем периоде Никита Гусев смог вывести наших вперёд, но наши потеряли концентрацию и сразу же пропустили. После этого оборона «поплыла», и Мюллер вывел немцев вперёд. Быть бы россиянам сегодня только с серебром, если бы не Гусев. Нападающий сначала буквально зашвырнул шайбу в ворота аус ден Биркена, а в овертайме отдал точную передачу на Кирилла Капризова. «Питерец.ру» отмечает Павла Дацюка, который в овертайме вынудил соперника нарушить правила. Именно розыгрыш большинства и принёс долгожданное золото Белой Олимпиада – первое с 1992 года.
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