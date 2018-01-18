Швед и «Химки» разгромили «Олимпиакос» в 19-м туре Евролиги

«Олимпиакос» в последних турах движется как маятник: в гостях греческий клуб разгромили «Баскония» и «Химки», дома «Оли» камня на камне не оставили от «Маккаби».

Сегодня химчане удивили не только букмекеров, добившись уже к большому перерыву солидного преимущества – 49:25. Не смог принять участи в матче центровой гостей Маклин, которого попытался заменить канадец Уилтжер (11 очков и ни одного подбора). Насмешил всех во второй половине серб Милутинов: центр «Олимпиакоса» вышел на паркет с тремя фолами в пассиве и сразу же схлопотал ещё два. Итог – на всю четвёртую четверть «Олимпиакос» остался без основного игрока, а Спанулису (5 очков и 6 потерь) лучше поскорее забыть эту игру.

«Питерец.ру» посмотрел на таблицу Евролиги. Пять команд безусловно должны сыграть в плей-офф – ЦСКА (14 побед), «Олимпиакос» (13), «Реал», «Фенербахче» и «Панатинаикос» (по 12). Одержал 12-ю победу и «Жальгирис», переигравший сегодня «Валенсию» (86:82). У «Химок» стало 11 побед, «Маккаби» отстаёт на 2 победы и сейчас играет с «Црвеной Звездой». Обидное поражение в прошлом туре потерпела в Мадриде «Баскония», которая в этом туре должна побеждать «Милан».