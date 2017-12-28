Волейбольный «Зенит» снова уступил «Белогорью»

«Белогорье» нанесло волейбольному «Зениту» первое поражение в истории клуба. Случилось это 22 сентября в Белгороде, а лучшим в составе победившего клуба был Константин Бакун (23 очка). У «Зенита» в той игре отличились Ориоль Камехо (16 очков) и Евгений Сивожелез (14 очков). После той победы «Белогорье» потерпело пока единственное поражение в сезоне – от казанского «Зенита».

Не удалось прервать победную поступь подопечных Шипулина и зенитовцам. На своей площадке «сине-бело-голубые» уступили в четырёх партиях. «Питерец.ру» отмечает, что холдинг «Матч – ТВ» продолжает в прямом эфире транслировать матчи петербургского «Зенита», а одним из комментаторов является Геннадий Орлов.

Сегодняшний матч проходил в Академии волейбола Вячеслава Платонова: «СИБУР-Арена» не смогла принять это событие из-за слишком плотного расписания. Официальный сайт ВК «Зенит» подчеркнул до матча, что все билеты разлетелись задолго до 28 декабря. Но порадовать своих болельщиков зенитовцы не смогли: взять удалось лишь второй сет со счётом 25:21. Счёт в матче сравнялся, но третья и четвёртые партии остались за «Белогорьем». Белгородская команда продолжает преследовать победивший сегодня в Новосибирске «Зенит-Казань».