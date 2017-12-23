Хиггинс и Курбанов помогли ЦСКА обыграть «Химки» в Евролиге

14-й тур баскетбольной Евролиги завершился упорной победой «Уникахи» над «Миланом». Обладатели Еврокубка – 2017 из Малаги одержали вторую победу подряд и приблизились к зоне плей-офф.

ЦСКА накануне потерпел традиционное очередное поражение от «Олимпиакоса», ведя по ходу матча. А ведь «Оли» играл без двух основных «больших» (Принтезиса и Милутинова), но это армейцам не помогло. «Химки» уверенно переиграли «Эфес» и должны были пребывать в приподнятом настроении.

Однако «зацепить» гостевую победу химчанам не удалось. Армейцы в дебюте легко оторвались в счёте. Команда Барцокаса героическими усилиями почти догнала соперника к началу четвёртой четверти. Но у хозяев паркета нашлись силы на очередной рывок, и ЦСКА одержал победу – 79:68. Самым результативным игроком встречи и одним из претендентов на МVP тура стал Хиггинс (26 очков), у Курбанова – 18 очков, 7 подборов и 4 передачи. Алексей Швед набрал всего 16 очков, не забив ни одного трёхочкового.

«Питерец.ру» посмотрел на турнирную таблицу Евролиги: ситуация для удачно начавших регулярный чемпионат «Химок» осложнилась. Это поражение отбросило химчан уже на 6–8 места, которые российский клуб делит с «Реалом» и «Маккаби». На 2 победы отстают сбавивший ход «Бамберг» и исправившая провальный старт «Баскония».